Saūda Arābijas klubs gatavs maksāt Ronaldu 250 miljonus ASV dolāru

Kā norāda raidsabiedrība "CNN Portugal", TVI un spāņu sporta laikraksts "As", uzbrucējs saņēmis dažādus piedāvājumus arī no Eiropas klubiem, tomēr Saūda Arābijas klubs gatavs piedāvāt Ronaldu 125 miljonus ASV dolāru sezonā.

Portugāles uzbrucējs pagājušajā vasarā atgriezās "Old Trafford" stadionā no Turīnas "Juventus", taču, neskatoties uz to, ka viņš pagājušajā sezonā bija "United" labākais vārtu guvējs un trešais šajā rādītājā premjerlīgā, sezona kopumā sagādāja vilšanos.