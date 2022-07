Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Trio atgriežas no Eiropas. Pirmais eksāmens izturēts

Uzvara atbildes spēlē pret "Gjilani" liepājniekiem vispirms bija nepieciešama psiholoģiskā ziņā. Tā arī tika gūta (3:1) un bija pelnīta, tā bija gūta ar milzīgu pašatdevi. Patīkami, ka par spīti komandas neveiksmei tribīnēs bija daudz skatītāju un īstajā brīdī komanda uzticību attaisnoja. Cerams, ka šī uzvara sekmēs komandas "remonta" procesu, cerams, ka tā dos Liepājas komandai papildu pārliecību (nākamā spēle jau svētdien virslīgas čempionātā Slokā ar Jūrmalas "Spartaku"). Pretējā gadījumā nāksies skatīties ne tik daudz uz to, cik tālu ir līderis vai cik punktu šķir no 3. vietas, cik uz to, cik tālu aiz muguras ir FK "Auda". Pašreiz abas komandas šķir 7 punkti un tas nav daudz, tā ka papildu intriga ir radusies. Plus pie tā no Latvijas kausa izcīņas ir izkritušas divas no pirmā četrinieka komandām – "Riga FC un FK "Liepāja" – un tās tagad nākamās sezonas Eiropas kausos var tikt tikai no virslīgas turnīra, bet FK "Auda" no abām atpaliek attiecīgi par 8 un 7 punktiem…