Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Auda" - tuvojas, "Super Nova" - draud

Līdere "Valmiera FC" komanda guva savu līdz šim pārliecinošāko uzvaru spēlēs ar FK "Metta" virslīgā – 6:1 . Divus vārtus valmieriešu labā guva komandas jaunpienācējs tieši no FK "Metta" Lūkass Vapne. Tikai 18 gadus vecais futbolists (19 gadi paliks 31. augustā) pērn kļuva par spilgtāko sezonas atklājumu – viņa rēķinā virslīgā bija 6 vārti un 7 rezultatīvas piespēles, viņš tika iesaistīts U19 izlases rindās un nepacietīgākie ieteica dot viņam iespēju sevi apliecināt arī U21 izlases rindās.

Ne velti mēdz teikt, ka grūtākā sezona pēc spilgtas debijas ir tieši nākamā. Vapne nav izņēmums un uz savas ādas par to pārliecinājās – šosezon FK "Metta" rindās līdz pāriešanai uz Valmieras komandu (pagaidām – līdz sezonas beigām) viņam bija divi vārti un 5 rezultatīvas piespēles.

"Vapne šosezon kaut kā pazudis…" sprieda futbola aprindās, aizmirsdami, ka viņam ir tikai 18 gadu. Pāriešana uz Valmieru – tā reizē ir arī vides maiņa, tā ir nokļūšana meistarīgāku spēlētāju vidū, tā ir atbrīvošanās no neizbēgamā spiediena pēc pagājušās sezonas (tagad taču esi viens no komandas vilcējiem!) un, cerams, tas tikai nāks Lūkasam par labu.

Valmieras komandā tagad ir divi talantīgi pašmāju spēlētāji, kuriem sekot, – jau pirms sezonas no Tukuma komandas pārcēlās 19 gadus vecais Kristers Penkevics. Starp citu, savus otros vārtus mačā pret "Mettu" Vapne guva tieši pēc filigrānas Penkevica piespēles.

RFS zaudēja punktus – 0:0 – mačā ar FK "Auda" un tagad atpaliek no līderiem valmieriešiem par 7 punktiem, taču ne par titula īpašniekiem, bet gan par "Audas" komandu šoreiz ir runa.

Līdz šim "Audai" nevienu no pirmā četrinieka komandām vēl nav izdevies uzvarēt – 9 spēlēs 3 neizšķirti un 6 zaudējumi. Vārtu starpība – 4:11. Taču… Tikai divās spēlēs zaudēts ar divu vārtu starpību, divreiz atņemti punkti RFS un vienreiz FK "Liepāja", tā ka pirmā uzvara pār līderu kvarteta komandām nav neiespējama jau tuvākajā laikā.

Nākamās trīs spēles "Audai" ir tieši pret līderiem (spēļu secībā) – "Valmieru", "Liepāju" un "Riga FC". No ceturtās vietas jeb FK "Liepāja" šķir tikai 3 punkti un šajās trijās spēlēs var lielā mērā noskaidroties, cik liela būs intriga cīņā par ceturto vietu čempionāta turpinājumā.

"Super Nova" joprojām ir 10. vietā, taču tikai 5 punkti to šķir no FK "Metta" un 6 punkti no "Spartaka". Nākamā spēle Salaspils komandai ir tieši ar "Spartaku" Slokā, bet vēl pēc trim spēļu kārtām mačs savā laukumā ar "Mettu".