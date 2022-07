Video ⟩ Lietuvas basketbolisti Eiropas U-20 čempionāta finālā piekāpjas spāņiem

Spānijas izlasē rezultatīvākais ar 17 punktiem bija maču no rezervistu soliņa sākušais Rubens Domingess, bet lietuviešiem 15 punktus guva Mants Rubštavičs.

Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Madrides "Real" saspēles vadītājs Huans Nunjess, kuram simboliskajā pieciniekā pievienojās čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Rubštavičs, kā arī Fedors Zugičs no Melnkalnes, Noams Dovrats no Izraēlas un Adems Bona no Turcijas.