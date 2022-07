Nedēļas nogalē norisināsies Drift Masters Eiropas drifta čempionāta Rīgas posms

Tiem kuri nepaspēja iegādāties ieejas biļetes, būs iespēja vērot tiešraidi no Biķerniekiem, kuru nodrošinās “RedBull Media” komanda. Red Bull TV ieradīsies Latvijā, lai nodrošinātu augsta līmeņa tiešraidi gan no kvalifikācijas, gan no tandēmiem, papildus plānots, ka šajās sacensībās tiks izmantoti līdz šim nebijuši tehniskie risinājumi, lai skatītājiem pie ekrāna būtu reālistiska sajūta, sajūta, it kā atrastos trasē.