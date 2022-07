Regbija kluba "Livonia" treneris: "Top" līga būs nedaudz profesionālāka nekā Latvijas čempionāts

"Livonia" "Top" līgai pastiprinājusi sastāvu ar septiņiem spēlētājiem no "Ežiem" un astoņiem no "Fēniksa", kuri piedalās komandas treniņos. No ārzemniekiem "Livonia" komandā būs Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) regbists Donovans Du Randts, argentīnietis Enco Ignasio Beltramino, kā arī Zviedrijā augušais latviešu izcelsmes spēlētājs Antons Oseledko, un, iespējams, arī anglis Toms Davidsons, kuram arī ir latviešu saknes.