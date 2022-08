Porziņģis un "LaLiga" nodrošinās balvas "Ghetto Games" sezonas uzvarētājiem

Visas sezonas garumā sportisti no Latvijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas cīnījās par savu vietu turnīra kopvērtējumā. Jebkuram jaunietim visas vasaras garumā katru nedēļu dažādās Latvijas pilsētās bija iespēja piedalīties ielu sporta turnīros un pasākumos dažādos sporta veidos. "Ghetto Floorball" vasaras gaitā notika 12 turnīri, savukārt "Ghetto Football" un "Ghetto Basket" notika 14 turnīri katrā sporta veidā.

Šosezon galvenā balva "Ghetto Basket" čempioniem Superfinālā trīs vecuma grupās būs specbalva no Kristapa Porziņģa - brauciens uz NBA spēli Parīzē.

"Ghetto Football" trīs grupu uzvarētāju komandas saņems balvas no "LaLiga" jeb Spānijas augstākās futbola līgas - vienas no labākajām futbola līgām pasaulē, kur spēlē tādas slavenas komandas kā "Barcelona", "Real Madrid" un daudzas citas. Čempioniem būs iespēja doties ekskluzīvā ekskursijā kāda "LaLiga" kluba stadionā, kā arī apmeklēt vienu no līgas spēlēm klātienē.