Latvijas ātrākie rallija piloti satiekami šajā nedēļas nogalē rallijā "Cēsis 2022"

"Rallija maršruta karte īpaši veidota, domājot par skatītājiem, jo dos iespēju redzēt sešus no astoņiem ātrumposmiem. Noteikti redzēsim arī spraigas cīņas par godalgotajām vietām, jo dalībnieku sarakstā ir tādi vecmeistari kā Jānis Vorobjovs, Māris Neikšāns, Elviss Hermanis un Matīss Mežaks. Nopietnu konkurenci jau pieredzējušajiem sportistiem pieteicis arī viens no šī brīža labākajiem braucējiem Latvijā - Mārtiņš Sesks. Ātru un atraktīvu braukšanu noteikti varēsim gaidīt no Ivo Ķilpja un Arta Ceriņa ekipāžas. Cēsniekiem ir arī pašmāju sportisti, par kuriem turēt īkšķus, un aicinām trases malā atbalstīt vietējos sportistus - brāļus Emīlu un Kalvi Blūmus un debitantu Mārtiņu Ločmeli," atklāj rallija "Cēsis 2022" organizators Māris Millers.