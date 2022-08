Morozs; Spēles nogrieznis pēc pretinieka sarkanās kartītes bija vissliktākais

Spēles 11.minūtē pēc Petra Mareša izpildītā soda sitiena Emersonam Deusleisānu bija iespēja izdarīt brīvu sitienu no soda laukuma, taču brazīlietis lāga neuzminēja piespēles virzienu.

"Viņš gaidīja piespēli un bijām par to runājuši, Emersonam tikai vajadzēja būt pareizajā pozīcijā. To gan esam trenējuši no citas puses, lai Emersons sistu ar labo kāju. Taču viss bija pareizi - Marešam bija jāpiespēlē un Emersonam jāsit. Zinājām, ka viņiem šādās situācijās nav spēlētāja uz 16 metriem," skaidroja Morozs.