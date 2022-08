LOK: Latvijas vingrotājai Polstjanajai netika izvirzīta prasība atteikties no Krievijas pilsonības

Polstjanaja aģentūrai LETA sacīja, ka atteikties no Krievijas pilsonības nevarot, jo Krievijā dzīvo sportistes ģimene, draugi un tuvākie.

"Kad martā man izvirzīja uzstādījumu trenēties ārpus Krievijas, es tā arī darīju, lai gan man bija jāmaina trenere. Vienmēr esmu godprātīgi pildījusi savus pienākumus un pierādījusi to ar rezultātiem starptautiskās sacensībās," rakstīja Polstjanaja.

Sportiste atzīmēja, ka, pateicoties viņas sniegumam pagājušā gada pasaules čempionātā, šogad Latvijai ir divas kvotas Pasaules kausa izcīņā. Viņa ir sarūgtināta, ka šajā situācijā nav izdevies rast kādu kompromisu. "Godīgi sakot, man ir ļoti žēl, ka tā noticis. Taču vēlos atzīmēt, ka, neskatoties uz to, Latvijā ir daudz cilvēku, kuriem esmu ļoti pateicīga," uzsvēra Polstjanaja.

Līdzīgā situācijā ir arī Latvijas izlases biatlonists Edgars Mise, kurš atbalstu no valsts līdzekļiem saņems, kad būs nokārtota atteikšanās no Krievijas pavalstniecības. Aģentūra LETA šovasar guva apstiprinājumu Latvijas Biatlona federācijā (LBF), ka Mise uzsācis atteikšanās no Krievijas pilsonības procesu, bet tikmēr trenējas par personīgajiem līdzekļiem.