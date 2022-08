Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Uzmanību - "Super Nova"!

RFS zaudējums ļāva atkal palielināt pārsvaru līderei "Valmiera FC" komandai - 6:1 uzvara savā laukumā pār Tukuma komandu un 8 punktu pārsvars turnīra tabulā. Divus vārtus guva Raimonds Krollis un ar 16 vārtiem nostiprinājās līdera lomā starp labākajiem vārtu guvējiem. Iličam no RFS ir 12, bet Kamilo Menam no "Valmiera FC" - 10 gūti vārti. No RFS tagad tikai par diviem punktiem atpaliek "Riga FC", turklāt "rīdziniekiem" ir par vienu aizvadītu spēli mazāk… Jau nākamajā spēļu kārtā RFS savā laukumā tiksies ar "Valmiera FC" (21. augustā), un tas, cik liela nozīme būs šai spēlei, nemaz nav jāatgādina.