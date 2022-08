"Auda" pēcspēles sitienu sērijā uzvar "Valmieru" un sasniedz Latvijas kausa pusfinālu

Pamatlaikā neviena no komandām neguva vārtus, bet valmieriešiem no 82. minūtes bija iespēja spēlēt vairākumā, jo par pārkāpumu pret Alvi Jaunzemu sarkano kartīti saņēma Abioduns Ogunniji. Tiesa, arī "Auda" maču nenoslēdza pilnā sastāvā, jo papildlaika pirmā puslaika pēdējā minūtē Romans Jakuba apturēja pretinieku pretuzbrukumu un arī tika noraidīts no laukuma.