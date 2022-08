Foto ⟩ Sākas cīņa par godalgotām vietām šaha festivālā "RTU Open 2022"

Klātesot Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE), Latvijas Šaha federācijas un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadībai, 15. augustā svinīgi atklāts vienpadsmitais šaha festivāls "RTU Open". Tajā šogad piedalās ap 700 spēlētāju no 30 dažādām valstīm.

Atklājot festivālu, FIDE rīkotājdirektore un valdes priekšsēdētāja vietniece Dana Reizniece-Ozola uzsvēra tā nozīmīgo lomu Latvijas šaha dzīvē – tā ir lieliska iespēja Rīgā satikt šahistus no visas pasaules, junioriem – trenēties un gūt pieredzi, bet pieredzējušiem spēlētājiem – cīnīties par tituliem un reitinga punktiem.

Atklāšanas dienā cīņas A jeb lielmeistaru turnīrā sāka 143 dalībnieki no 23 valstīm, B jeb amatieru turnīrā – 44 dalībnieki no 12 valstīm, bet Y jeb jauniešu turnīrā – 49 dalībnieki no astoņām valstīm.