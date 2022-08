A. Kraukļa piemiņas turnīrs: dabas saudzēšana, palīdzība Ukrainai un Biedriņa specbalvas

A. Kraukļa piemiņas turnīrs šogad svin apaļu jubileju - tas tiek rīkots 30. reizi. Sacensībās piedalīsies jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Turnīram pieteikušās kopumā vairāk nekā 160 puišu un meiteņu komandas, sasniedzot jaunu dalībnieku skaita rekordu. Dalībnieku vidū būs arī kara bēgļu komanda no Ukrainas, kas patvērusies Latvijā. Kopumā šogad turnīrā piedalīsies komandas no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Ukrainas.