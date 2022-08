Dončičs strādā pie traka apspēlēšanas paņēmiena

"Tas ir paņēmiens," intervijā "Bleacher Report" atklāja "Mavericks" kluba īpašnieks Marks Kjūbans. "Divas lietas. Šis paņēmiens pagaidām tiks paturēts slepenībā, un es domāju, ka viņš apgūst, kā labāk izmantot groza vairogu. NBA tas būs aktuāli, kur atlētiski spēlētāji izmanto vairogu, lai uzbrukumu noslēgtu ar bumbas triecienu grozā no augšas. No stratēģiskās puses skatoties, NBA tas būs papildu elements. Luka ar to iegūs priekšrocības."