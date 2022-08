RFS futbolisti pasakaini izglābjas no zaudējuma ziemeļīru "Linfield"

14. minūtē pēc Tomaša Šimkoviča izpildītā stūra sitiena no kreisās puses bumbu ar galvu tālāk pāradresēja Andrejs Iličs, bet Elfuseinija Džatas ar kāju sistā bumba no pāris metru attāluma trāpīja tieši pa vārtsargu Krisu Džonsu.

Toties Ziemeļīrijas klubs izmantoja pirmo vārtu gūšanas iespēju. Marešs savā soda laukumā ar galvu neveiksmīgi novirzīja bumbu tālāk no vārtiem tieši uz kājas Kērkam Mileram, kurš ar vienu pieskārienu piespēlēja bumbu no soda laukuma labās puses atpakaļ Stīvenam Felonam, kurš to raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī, - 1:0.