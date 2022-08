Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Laika prognoze - būs "karsti"

Ceturto uzvaru pēc kārtas guva Salaspils "Super Nova" – 1:0 pār BFC "Daugavpils", kam tas savukārt bija septītais zaudējums pēc kārtas. Pēc šīs uzvaras Salaspils komanda pameta pēdējo vietu turnīra tabulā un nobīdīja uz to FK "Metta", kas spēlēja 0:0 ar Jūrmalas "Spartaku" (pirmais bezvārtu neizšķirts abu komandu savstarpējās spēlēs virslīgā). "Spartakam" tagad ir 18 punktu, "Super Nova" – 17, bet "Metta" – 15 punktu.

Salaspilieši šonedēļ dosies uz Valmieru un līderus viegla pastaiga pēc trim punktiem noteikti negaida. "Un kas tad, ka nākamā spēle mums Valmierā? Brauksim un spēlēsim," tā "Super Nova" galvenais treneris Aleksandrs Koliņko. Patiešām – lai uztraucas līderi. Bet vai tad īpaši tālu no pēdējām trim komandām turnīra tabulā ir Daugavpils un Tukuma komandas? Attiecīgi 7 un 6 punkti no 9. vietas un 9 un 8 punkti no 10. vietas, bet katrai komandai vēl ir pa 11 spēlēm.