Džokovičs: Bombardēšanu aizvien atceros ar šausmām

21 "Grand Slam" titulu ieguvējs un bijušais ATP ranga līderis Džokovičs atklājis, ka Serbijas kara laikā 1999. gadā viņa ģimenei par mata tiesu izdevies izglābties no lielas nelaimes.

"Tā ir viena no smagākajām un traumējošākajām atmiņām no manas bērnības, kas man palikusi līdz pat šai dienai," "Sportskeeda" citēts Džokovičs, kurš par to izsakās arī autobiogrāfijā "Servēju uzvarai". "Notika bombardēšana, mēs raudājām, un mana māte atradās bezsamaņā. Tēvs jautāja: "Kas notiek?" Par laimi, viņam māti izdevās atgriezt pie samaņas. Ātri savācām mantas un pametām mājas."