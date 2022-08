14 gadus vecā Ēbere: Eiropas U-20 čempionāta sudrabs mums bija pārsteigums

"Otrā vieta man un Denielai bija pārsteigums pavisam noteikti. Trenerim nebija. Viņš teica, ka to bija gaidījis. Mēs ar Konstantinovu tobrīd pat neaptvērām, ko esam izdarījušas. Sapratām to tikai pēc kāda mēneša, ka kaut ko esam izdarījušas, ka tas ir kas nozīmīgs un neaptverams. Tikai tagad saprotam, ka esam paveikušas ko ievērojamu, it sevišķi, kad es 14 gados aizbraucu uz savu pirmo Eiropas čempionātu un dabūju otro vietu," par pārsteidzoši labo rezultātu Izmirā saka volejboliste.