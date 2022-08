Kravčenoka: No jaunā trenera sagaidām sistemātisku un mērķtiecīgu darbu

"Uzrakstījām trim treneriem, un to, kuru mēs izvēlējāmies, diezgan labi pazinām jau iepriekš. Gan tūrē redzējām, gan iepriekš trenējāmies ar viņa audzēknēm. Principā šis process bija viegls, jo sapratām, ka mūs viss apmierina kandidātā - gan kontakts, kas izveidojās ar treneri, gan kā viņš strādā," trenera piesaistīšanas procesu raksturoja sportiste.

Kravčenoka sezonu turpinās ar dalību "King of the Court" turnīrā, kurā startēs pārī ir jauno pludmales volejbolisti Denielu Konstantinovu. Šis turnīrs paredzēts no 6. līdz 11. septembrim.