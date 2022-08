Foto un video ⟩ Dairis Bertāns: Turcijas spēli nav iespējams atkārtot katru vakaru

"Turcijas spēli nav iespējams atkārtot katru vakaru," Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājas lapā citēts Dairis Bertāns . "Zinājām Lielbritānijas komandas spēles stilu, un bijām gatavi smagai cīņai, kurā jāpārvar gan pretinieku pretestība, gan arī pašu neveiksmes. Šajā turnīrā jau esam izcīnījuši tādas uzvaras, to vajadzēja izdarīt arī šoreiz, ko izdarījām."

Teicamu sniegumu demonstrēja Kristaps Porziņģis, kurš izcēlās ar gūtiem 29 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām, viņš sakrāja efektivitātes koeficientu 35. Latvijas komandas līderis realizēja astoņus no deviņiem divpunktu, vienu no trim trīspunktu metieniem un desmit no 12 soda metieniem.