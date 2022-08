Rallijkrosa jaunā ēra - elektriski auto, kas 100 km/h sasniedz ātrāk nekā F-1

No šīs sezonas izmainīts arī FIA pasaules un Eiropas rallijkrosa čempionātu sacensību formāts. Katras sacensības World RX ieskaitē nu tiek sāktas ar SuperPole braucienu, kas tiek veikts uzreiz pēc treniņbraucieniem. SuperPole braucienā, startējot no vietas, katrs no dalībniekiem veic vienu “lidojošo” apli, pēc kura rezultātiem piloti tiek sadalīti pirmās kvalifikācijas kārtas braucienos, atsakoties no ierastās izlozes. Jāsaka gan, ka izloze tiks saglabāta citās ieskaitēs – Euro RX1, Euro RX3 un RX2e.