Latviju pasaules rallijkrosa čempionāta dubultposmā Rīgā pārstāvēs trīs piloti

"Ātrums ir labs, esmu pieradis pie mašīnas. Rīgā esmu braucis visvairāk no visām pasaules čempionāta trasēm. Skatīsimies, kādi būs laika apstākļi, taču ir viss, lai būtu labs rezultāts svētdien," precizē autosportists.

"Sapnis piedalīties šajās sacensībās tika lolots jau no pirmā Rīgā notikušā rallijkrosa. Beidzot tas ir piepildījies. Šobrīd manā rīcībā ir pasaules čempionāta cienīgs auto. Mēģināšu tikt ar to galā," saka Baldiņš.

Viņš bilst, ka tagad viss ir atkarīgs no viņa un Baumanim ceļu griezt tikai tāpēc, ka abi pārstāv vienu valsti, Baldiņš negrasās.

"Liels prieks būt šeit kā vienam no sacensību dalībniekiem, it īpaši Biķerniekos, kur ir viena no labākajām trasēm pasaulē," saka Vītols, kurš vēl pirmdien par startu Biķerniekos nav domājis.