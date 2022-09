Video ⟩ Lietuvas basketbolisti "nāves grupā" cieš trešo zaudējumu pēc kārtas

Pēdējās minūtes sākumā lietuvieši bija iedzinējos ar 84:89. Jons Valančūns realizēja pirmo no diviem soda metieniem, bet pēc otrā Igns Brazdeiķis ieguva atlēkušo bumbu un nogādāja to Valančūnam, kurš bija precīzs no groza apakšas. Vācieši savu uzbrukumu neizmantoja, bet otrā laukuma galā Valančūns septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām pielaboja Brazdeiķa metienu, panākdams neizšķirtu 89:89.