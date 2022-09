Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Virslīgā - rudens "karstuma vilnis"

Ļoti svarīgu uzvaru guva FK "Metta", kas viesos ar 3:0 pārspēja Salaspils "Super Nova" komandu un atkal nobīdīja to uz 10. vietu turnīra tabulā. Pirms šīs spēles "Super Nova" bija par diviem punktiem priekšā, uzvaras gadījumā salaspilieši būtu ieguvuši jau 5 punktu pārsvaru un tad pēdējā riņķī "Metta" futbolistiem vajadzētu iegūt par 6 punktiem vairāk nekā "Super Nova" komandai… Tā nenotika. Tika neiztralizēts Salaspils komandas uzbrucēju duets Eduards Višņakovs/Marko Regža, bet divi vārtu sešās minūtēs otrā puslaika vidū bija pārāk smags trieciens "Super Nova" komandai, lai tā atgūtos. FK "Metta" treneriem izdevās komandu gandrīz vai kritiskā situācijā vispirms jau morāli sagatavot tā, lai spēlētājiem būtu nevis bailes par iespējamo izkrišanu no virslīgas, bet gan pārliecība par uzvaru.

BFC "Daugavpils" spēli pret FK "Auda" aizvadīja jauna galvenā trenera Kirila Kurbatova vadībā un zaudēja ar 0:2. Laikā no 2008. līdz 2011. gadam Kurbatovs jau bija Daugavpilī gan galvenā trenera palīgs, gan galvenais treneris, gan treneris futbola akadēmijā, tā ka bijušajam Daugavpils "Dinaburg" (četras sezonas) un "Ditton" komandu pussargam tā ir atgriešanās. Savukārt daugavpiliešu centra aizsargs nigērietis Džošuā Akpudže devies uz Čehijas virslīgas klubu "Jablonec", kurā spēlē Latvijas izlases uzbrucējs Dāvis Ikaunieks. Izkrišana no virslīgas daugavpiliešiem it kā nedraud, no 10. vietas viņus šķir 10 punkti, taču kāds būs komandas liktenis un vai tā joprojām būs "svešiniece" savā pilsētā - jautājums joprojām ir atklāts…