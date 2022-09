Koziols: Krievijas un Baltkrievijas atgriešanās sacensību apritē nav IIHF dienaskārtībā

"Kongresā svarīgākais būs [IIHF] budžeta apstiprināšana. Finansu gads ilgst no 1.jūlija līdz 30.jūnijam un noslēdzas pēc pasaules čempionāta," pastāstīja Koziols. "Otrs svarīgākais punkts ir stratēģiskā plāna apstiprināšana. Līdz šim bijām viena no retajām organizācijām, kurai nebija apstiprināta attīstības plāna. Gribam beidzot to izdarīt."