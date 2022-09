Foto ⟩ Viens no RFS līderiem Šāričs: Pozitīvs satraukums nāk par labu, bet nevajag pārlieku nervozēt

"Jau viss pagājušais mēnesis RFS komandai bija vēsturisks. Arī nākamās dienas solās būt vēsturiskas - vispirms jau ar spēli pret "Fiorentina". Redzu enerģiju komandā, visi ir pilni cīņasspara un gatavi parādīt savu labāko sniegumu laukumā. Pozitīvs satraukums nav slikts, tā ir laba lieta. Tas nāk par labu un ir vajadzīgs. Ja pārlieku nervozē, tas jau ir slikti. Ir normāli, ka pirms šādām spēlēm parādās jaunas un nebijušas sajūtas. Galvenais ir domas virzīt pareizajā gultnē. Nevis, ka šis ir pasaules gals un obligāti sevi kādam jāparāda, bet jāuztver to kā unikālu iespēju spēlēt lielā stadionā, daudz skatītāju priekšā. Tas ir kas īpašs arī pieredzējušiem spēlētājiem, tādiem kā man. Šī noteikti būs viena no nozīmīgākajām un grandiozākajām spēlēm manā karjerā. Nevajag slēpt savas sajūtas. Ja esi priecīgs te būt, parādi to. Un mēs tādi esam. Mēģināsim parādīt visu, ko varam un sasniegt kaut ko nebijušu."

Tomislavs Šāričs