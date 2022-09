Kravčenoka/Konstantinova cīnīsies "Queen of the Court" ceturtdaļfinālā

Latvijas duets Jānis Šmēdiņš/Artūrs Rinkevičs ceturtdien Utrehtā "King of the Court" neiekļuva ceturtdaļfinālā, kamēr dalību šajā turnīra fāzē "Queen of the Court" sacensībās nodrošināja sieviešu duets Anastasija Kravčenoka un Deniela Konstantinova.