Kravčenoka/Konstantinova ierindojas dalītā 17.vietā "Queen of the Court" sacensībās

Nīderlandes pilsēta Utrehta pludmales volejbola komercsacensību Eiropas finālturnīru uzņem no 6. līdz 11.septembrim.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.