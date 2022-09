Bagatska vadītā Ukrainas izlase EČ astotdaļfinālā zaudē Polijai

Pusminūti pirms cīņas beigām precīzs no soda metienu līnijas bija arī Entonijs Derels Sloters, kurš panāca plus četrus punktus Polijai (90:86). Sekoja neveiksmīgs Ukrainas uzbrukums, bumbu ieguva poļi un "sodiņus" nopelnīja arī Mihals Sokolovskis, kurš bija precīzs vienā no diviem metieniem (91:86). Pēc Mihaiļuka neveiksmīga tālmetiena Polija devās ātrajā uzbrukumā un pielika punktu mačam.