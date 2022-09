Video ⟩ "Valmieras" futbola klubs komentē situāciju, kad fanu izmantotā pirotehnika trāpīja bērnam

"Kā šīs spēles organizētāji uzņemamies pilnu atbildību par pirotehnikas, šajā gadījumā dūmu sveču, izmantošanu no kluba līdzjutēju puses, to neatļautu ienešanu stadiona tribīnēs. Ļoti pārdzīvojam, ka tās neuzmanīga pielietošana nodarījusi kaitējumu bērna veselībai, kurš atradās līdzās. Vēlamies arī vērst uzmanību uz to, ka jebkurā situācijā par bērna drošību ir atbildīgi arī viņa vecāki.