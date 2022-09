Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Septiņi punkti un astoņas spēles

To viņiem jau vairākkārt ir teikuši, to viņi paši ir iedomājušies, viņiem to teiks vēl daudzas reizes un tad tikai mainīsies punktu starpība (varbūt) un atlikušo spēļu skaits, bet viņiem jācenšas to nedzirdēt un "neņemt galvā". Astoņas spēļu kārtas pirms Latvijas "Optibet" futbola virslīgas čempionāta finiša "Valmiera FC" komandas pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem ir 7 punkti. Tas nav maz, bet nav arī tik daudz, lai varētu jau pasūtīt uzvalkus sezonas noslēguma ballei čempionu godā. Atlikušās spēles Valmieras komandai droši vien būs visgrūtākās šajā sezonā.