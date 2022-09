Francija dramatiskā mačā izcīna vietu "Eurobasket" pusfinālā

Turpretī Itālija C grupā ar tikpat izcīnītām uzvarām ierindojās ceturtajā pozīcijā. Itāļi pārspēja Igauniju, Horvātiju un Lielbritāniju, taču atzina Ukrainas un Grieķijas pārākumu. Astotdaļfinālā Itālija dramatiskā cīņā, tiekot izraidītam no zāles komandas galvenajam trenerim, uzveica vienu no Eiropas čempionāta favorītēm Serbiju ar 94:86