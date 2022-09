Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Valmiera FC" - turpina, FK "Liepāja" - atkrīt

Tagad izlašu pauze un virslīgas spēles atsāksies 30. septembrī (27. septembrī jau minētā pārceltā 29. kārtas spēle). Izlašu pauze nevar neatstāt nekādu ietekmi uz komandām pat tad, ja no komandas neviens nevienā izlasē nav uzaicināts – no vienas puses, var mierīgi un mērķtiecīgi pilnā sastāvā gatavoties, bet, no otras puses, tiek izjaukts spēļu ritms. Cita situācija, ja izlasēs tiek uzaicināti vairāki spēlētāji un te ir runa ne tikai par Latvijas izlasi (tajā uz Nāciju līgas pēdējām grupas spēlēm uzaicināti 17 spēlētāji – tajā skaitā trīs vārtsargi – no virslīgas klubiem), bet arī citu valstu nacionālajām vai jaunatnes izlasēm. Uzreiz pēc izlašu pauzes līderu kvarteta komandas savā starpā nespēlēs, taču tas nenozīmē, ka, piemēram, Valmieras komandu gaida pastaiga Daugavpilī, bet "Riga FC" komandu – Salaspilī.