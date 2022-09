Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Valmiera FC" - turpina, FK "Liepāja" - atkrīt

"Audas" treneri un futbolisti ir izvēlējušies labāko veidu, kā sagatavoties kausa izcīņas finālam – tikai ar pilnvērtīgu sniegumu un nopietnu attieksmi, nevis taupīšanos pārējās spēlēs. Kurš paliks un kurš izkritīs, bet kurš spēlēs ar 1. līgas vicečempioniem, tas, visticamāk, noskaidrosies lejasgala trio savstarpējās spēlēs, un pirmā no tādām būs 16. oktobrī starp "Super Novu" un "Spartaku". Savukārt punkts vai uzvara spēlēs ar citām komandām var kļūt par īstu glābšanas riņķi.

Tagad izlašu pauze un virslīgas spēles atsāksies 30. septembrī (27. septembrī jau minētā pārceltā 29. kārtas spēle). Izlašu pauze nevar neatstāt nekādu ietekmi uz komandām pat tad, ja no komandas neviens nevienā izlasē nav uzaicināts – no vienas puses, var mierīgi un mērķtiecīgi pilnā sastāvā gatavoties, bet, no otras puses, tiek izjaukts spēļu ritms.