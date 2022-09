Savickis skaidro, kā un kāpēc Latvijas Tenisa savienību daudzi labvēļi atbalstījuši slēpti

"Redziet, kā notiek. Kad ir kāds sponsors, viņi parasti apvienojas. Nauda [savienībai] tiek pārskaitīta caur citu firmu. Viņš vienkārši grib atbalstīt tenisu, bet nevēlas to darīt publiski. Negrib publiski rādīt, ka viņš tāds labs cilvēks. Tādu ir daudz. Tas notiek tā: paprasa draugam, lai LTS noziedo, piemēram, 100 000 eiro, bet pusi patiesībā dod pats. Tas tā notiek. Acīmredzot, ka jums nav ne mazākās saprašanas kā tiek meklēta nauda sabiedriskajām organizācijām. Es neteikšu caur kuru firmu Apsīša kungs skaitīja naudu LTS. Paņemiet gada pārskatu un jautājiet - caur to vai caur to. Tad es jums atbildēšu," klāstīja Savickis.