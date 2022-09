Porziņģis turpina lejupslīdi ESPN veidotajā NBA spēlētāju rangā

"Porziņģis bija lielisks pēc pievienošanās "Wizards" komandai maiņu darījumu termiņa beigās. Viņš vidēji guva 22,1 punktu, izcēlās ar 60,6% metienu no spēles precizitāti, kas būtu viņa karjeras labākais rādītājs," par latvieša sniegumu aizvadītajā sezonā raksta ESPN.

"Porziņģis gan nevienu no 17 spēlēm "Wizards" sastāvā neaizvadīja kopā ar Bredliju Bīlu, un būs vērts paskatīties, kā viņi saderēs kopā."

Tikmēr uz 84.vietu no 74.pozīcijas pirms gada ESPN vērtējumā noslīdējis lietuviešu centrs Jons Valančūns no Ņūorleānas "Pelicans", bet viņa tautietis Domants Sabonis no Sakramento "Kings" ieņem 47.vietu, kas ir par septiņām pozīcijām zemāk nekā 2021.gadā.