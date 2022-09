LFF, LOK, četri futbola klubi un "VEF Rīga" starp Top 30 lielākajiem nodokļu maksātājiem nevalstiskajā sektorā

VID publiskotā informācija liecina, ka 2021. gadā bijušas sešas nevalstiskās organizācijas, kuru nodokļu maksājumu apjoms valsts kopbudžetā pārsniedzis vienu miljonu eiro, no tām divas saistītas ar futbola jomu - LFF un biedrība "Riga Football Club".

Aizvadītajā gadā "Riga Football Club" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 1,37 miljonus eiro, kas ir lielākā summa, ko nodokļos pērn samaksājis kāds no sporta klubiem, kas reģistrēts kā biedrība.

Jānorāda, ka 2021. gadā ievērojami pieauguši "Riga Football Club" saņemtie ziedojumi - ja 2020. gadā to apjoms bija vien 30 tūkstoši eiro, tad pērn jau 2,37 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no saimnieciskās darbības palielinājušies līdz 4,16 miljoniem eiro. Tomēr, neskatoties uz to, ka biedrības ieņēmumi pagājušajā gadā palielinājušies par 46,88%, kluba izdevumu apjoms tomēr bijis lielāks.