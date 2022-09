Kalniņš un Jelisejevs izgāzušies okupantu līgas sezonas ievadā

Kalniņš, pārstāvot Tālo Austrumu vienību Habarovskas "Amur", ir komandas otrais vārtsargs. Viņš piedalījies trijās no deviņām spēlēm. Vidēji mačā bijušais Latvijas izlases vārtsargs ielaidis 4,31 ripas un atvairījis vien 87,5% pretinieku metienus.

Nevienā no šiem statistikas rādītājiem viņš nav līgas labāko vārtsargu trīsdesmitniekā.

Iepriekšējā sezonā Jelisejevs bija viens no Rīgas "Dinamo" līderiem. Viņš 29 mačos izcēlās ar 13 vārtu guvumiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

No viesspēlētājiem komandās gaida līdera cienīgu sniegumu, tāpēc nebūs brīnums, ja kādas no viņiem (iespējams abi) tiks no kluba atskaitīti vai lauzīs līgumu. Ir gan vēl tikai sezonas sākums, bet ne viens, ne otrs ar savu statistiku līdz šim nevar lepoties.