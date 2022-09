2027. gada pasaules čempionāts hokejā pirmo reizi varētu notikt Kazahstānā

Nākamgad no 12. līdz 28. maijam čempionātu rīkos Rīga un Somijas pilsēta Tampere, no 2024. gada 10. līdz 26. maijam sacensības notiks Čehijas pilsētās Prāgā un Ostravā, no 2025. gada 9. līdz 25. maijam hokejisti mērosies spēkiem Stokholmā un Dānijas pilsētā Herningā, bet no 2026. gada 15. līdz 31. maijam turnīrs paredzēts Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.