Bukarts turpina "uguņot" Čehijā, izceļoties ar diviem vārtiem vienā mačā

Bukarts abus vārtus guva otrajā trešdaļā, no 1:4 panākot 3:4. 29. minūtē viņš guva vārtus vairākumā, no kreisā iemetiena apļa raidot vārtos pie viņa atlēkušo ripu. Savukārt 61 sekundi pirms pārtraukuma viņš no kreisā iemetiena apļa raidīja ripu vārtos pēc komandasbiedra uzvarēta iemetiena.