20 Latvijas gada budžeti jeb FIFA 2022 izmaksas

Mēģinot rast paskaidrojumu par pazudušo naudu, komunikācijas izpilddirektore Fatma al Nuaimī sacīja: "Pasaules kauss ir daļa no Kataras nacionālās vīzijas par 2030. gadu - plašāka valdības stratēģija, kas veicinās pilsētas, rūpniecības, izglītības un veselības nozaru attīstību. 200 miljardi ASV dolāru, kas figurē saistībā ar Pasaules kausu, patiešām ir daļa no vērienīgās Kataras nacionālās attīstības un modernizācijas stratēģijas," "The Sun" uzsvēra al Nuaimī. "Lielākā daļa no šiem vērienīgajiem infrastruktūras projektiem, piemēram, jauni ceļi, metro, lidosta, viesnīcas un citi tūrisma objekti, tika plānoti, vēl pirms ieguvām tiesības rīkot Pasaules kausu. Esam droši, ka visi, kas apciemos Kataru, 2022. gadā būs apmierināti."