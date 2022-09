Ekmanis un Kotāns atsauc dalību IBSF komitejās, kurās ievēlēti Krievijas pārstāvji

"Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir reaģējusi uz šo globālo nosodījumu, un ir neizskaidrojami, ka IBSF nerīkojas tāpat," prezidentam Feriani adresētā vēstulē raksta Kristaps Kotāns un vēl pieci no deviņiem Parasporta komitejas pārstāvjiem no Norvēģijas, Kanādas, Lielbritānijas, ASV un Polijas, kuri atsauc savu dalību komitejā, jo tajā iekļauts Sergejs Parkhomeņko no Krievijas.