Latvijas šahists Meškovs cīnās neizšķirti ar pasaules čempionu Kārlsenu

"Domāju, ka man paveicās ar to, kā Magnuss izvēlējās spēlēt. Es zināju, kā veikt manus gājienus un kā man reaģēt," pēc dueļa teica Latvijas šahists.

Latvijas šahists bija vienīgais no Vammalas komandas, kurš savā cīņā nezaudēja, līdz ar to viņa pārstāvētā vienība piedzīvoja zaudējumu ar 0,5-5,5 pret "Offerspill Chess Club" no Norvēģijas.