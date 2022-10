Kazakevičs: Es izlozi vienmēr uztveru kā faktu

"Horvātija, manuprāt, ir diezgan izteikta grupas favorīte. Savukārt mums labi zināmā Turcija, kā arī pēc savstarpējām spēlēm nezināmā Velsa, domāju, ir galvenās pretendentes uz cīņu par otro vietu grupā. Savukārt Armēnija, visticamāk, ir plus mīnus mūsu līmeņa komanda, kas lielā mērā būs atkarīga no savu līderu snieguma un kondīcijām," turpināja treneris.

Latvijas futbolisti pirms 2024. gada Eiropas čempionāta atlases grupu izlozes ievietoti piektajā grozā. Pretiniekos latvieši ieguva Horvātiju no UEFA Nāciju līgas groza, Velsu no otrā groza, Armēniju no trešā un Turciju - no ceturtā.