Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: RFS noliek čempiona pilnvaras?

Titula īpašniece RFS komanda piecas spēļu kārtas pirms Latvijas "Optibet" virslīgas čempionāta beigām atpaliek no līderes "Valmiera FC" komandas par septiņiem punktiem. Vai var teikt, ka čempions jau ir nolicis savas pilnvaras? Varbūtība ir diezgan liela, taču, kamēr kaut vai teorētiski titulu ir iespējams saglabāt, tikmēr to RFS komandai atņemt nedrīkst arī virtuāli. Čempioni bija vienīgie no līderu kvarteta, kuri 31. kārtā zaudēja punktus – 1:1 ar FK "Auda".