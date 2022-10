BMX riteņbraucēja Stūriška sezonu noslēdz pasaules junioru ranga līderpozīcijā

Jāatzīmē, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs BMX sacensībās startēs 24 vīrieši un tikpat sieviešu. Automātiski viena kvota katrā no dzimumiem pienākas rīkotājvalstij – Francijai. Maksimālais skaits, ko var saņemt viena valsts katrā no dzimumiem, ir trīs.

Pa 17 kvotām no katra dzimuma tiks sadalītas pēc olimpiskā nāciju ranga, kas sākās šī gada augustā un turpināsies līdz 2024. gada pasaules čempionātam. Trīs vietas saņems pirmās divas nācijas. Pa divām kvotām būs valstīm, kuras rangā ieņems no trešās līdz piektajai vietai. Tikmēr sestās līdz desmitās vietas ieguvējas uz Parīzi varēs vest pa vienam sportistam. Jāatzīmē, ka olimpiskajā nāciju rangā tiks vērtēti trīs valsts labāko sportistu rezultāti atlases periodā pasaules čempionātos, kontinentālajos čempionātos. Tāpat tiks ņemti vērā trīs labākie rezultāti no HC kategorijas, septiņi labākie rezultāti no C1 kategorijas sacensībām, kā arī 2023. gada nacionālā čempionāta rezultāts.