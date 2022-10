RFS futbolistiem nopietns pārbaudījums Stambulā pret "Bašakšehir"

RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Somijas klubu Helsinku HJK, bet zaudēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā un nonāca UEFA Konferences līgā, kur trešajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā ar 4:2 guva virsroku pār Maltas čempioni Paolas "Hibernians". Turpinājumā Latvijas čempioni pārvarēja "play-off" kārtu, divu maču summā pārspējot "Linfield" no Ziemeļīrijas. Pirmajā spēlē Rīgā tika fiksēts neizšķirts 2:2, otrajā Belfāstā - 1:1, bet 11 metru soda sitienus labāk izpildīja rīdzinieki (4:2).

Iepriekšējās sezonas ceturtā spēcīgākā Turcijas vienība "Bašakšehir" Konferences līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā ar 2:1 summā uzvarēja Izraēlas komandu Natanjas "Maccabi", pēc tam ar 6:1 uzveica Koubavogiras "Breioablik" no Islandes, bet "play-off" kārtā ar 4:2 guva virsroku pār Antverpenes "Royal" no Beļģijas.