Biļetes uz Rīgā gaidāmā hokeja PČ spēlēm varēs iegādāties no 15.oktobra

Laimētājiem, kas ieguvuši tiesības iegādāties biļetes uz spēlēm Rīgā, pirkums būs jāveic laika posmā no 15.oktobra līdz 27.oktobrim.

Visi, kas būs reģistrējušies izlozei, bet nebūs laimējuši iespēju iegādāties biļetes, varēs iegādāties atlikušās dienas biļetes vēlāk - laika periodā no 28.oktobra līdz 4.novembrim.

Atlikušās dienas biļetes uz spēlēm Rīgā nonāks brīvajā tirdzniecībā no 10.novembra, bet biļešu tirdzniecība uz atsevišķām spēlēm sāksies 2023.gada sākumā.

Latvijas izlases spēļu dienu biļešu cenas svārstās no 140 līdz 325 eiro atkarībā no spēļu dienas un kategorijas. Savukārt atsevišķu spēļu biļešu cenas uz Latvijas izlases mačiem ir no 89 līdz 135 eiro, kā arī vēlāk būs pieejamas stāvvietas, kuru cena būs 30 eiro.