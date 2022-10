Cik daudz nopelna UFC ringa meitenes?

Kādreizējā UFC superzvaigzne Habibs Nurmagomedovs 2021. gadā nievājoši izteicās par ringa meitenēm. "Es nevēlos nevienu aizvainot, taču ringa meitenes ir bezjēdzīgas. Kāda ir viņu funkcija? To, ka notiek otrais raunds, var parādīt uz ekrāna," sacīja Nurmagomedovs. "Katram cilvēkam ir savas preferences - kultūra un vērtības. Kad ar tēvu apmeklējām cīņu, garām gāja viņas (ringa meitenes) un rādīja, ka ir otrais raunds. Taču neviens neskatījās uz raunda numuru. Mēs ar tēvu jutāmies neērti. Es neesmu pret to, jūs varat turpināt to darīt, taču nelieciet man to pieņemt."